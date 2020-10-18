181 случай коронавируса зафиксировали 18 октября в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает распространяться в Иркутской области. Так по состоянию на утро 18 октября в регионе зарегистрировали 181 новый случай заболевания COVID-19. Всего же с начала пандемии такой диагноз поставили 21282 жителям региона.

"В больницах по-прежнему проходят лечение 2655 пациентов - за сутки их число выросло на 119, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - Остальные больные получают помощь амбулаторно".

Также 18 октября больничный закрыли 54 пациентам, у которых в организме больше нет опасного вируса. К слову, диагноз смогли победить уже 18222 человека. Но есть и плохие новости: еще 4 человека скончались от последствий COVID-19. Таким образом, коронавирус унес жизни 304 жителей региона. Еще 99 умерли от иных опасных заболеваний, обострение которых спровоцировало заражение COVID-19.