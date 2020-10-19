МВД: сообщения о «волонтерах», раздающих пропитанные наркотиком маски – фейк

МВД: сообщения о «волонтерах» раздающих маски, пропитанные наркотиком – фейк Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Россияне в нескольких регионах нашей страны накануне начали массово пересылать друг другу сообщения в мессенджерах о «волонтерах», которые приносят прямо домой маски, и предлагают примерить. При этом отмечается, что СИЗ пропитаны наркотическим веществом, от которого примеряющий теряет сознание. Что же делают «волонтеры» в это время? Как сказано в предупреждающих постах «происходит ограбление».

«Данная информация не соответствует действительности», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «У сообщения есть все признаки фейка – нет ссылки на источник информации, не указаны населенные пункты, где это происходило, есть просьба о распространении, основная цель у таких постов – посеять панику».

Полицейские просят жителей Иркутской области не доверять подобным публикациям ни в мессенджерах, ни в соцсетях. Стоит верить информации только их проверенных источников.

А тем, кто распространяет подобные тексты, сотрудники МВД напоминают, что распространение недостоверной информации в сети Интернет и в СМИ влечет административную ответственность. Нарушителям грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

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