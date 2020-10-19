Маски, пропитанные наркотиками и маньяки в городе: какими фейками пугают иркутян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наверное, хотя бы раз каждый сибиряк, который пользуется соцсетями и мессенджерами получал на свой телефон тревожное сообщение от так называемых профессиональных бойцов «диванных войск». Проще говоря, от распространителей ложной информации, которые периодически подкидывает нам фейковые новости о «заминированных школах», о маньяках, которые гуляют в соседнем дворе. А с началом разгула коронавируса, появилась еще и фейковая пандемия. На лентах то и дело всплывает «достоверная информация от знакомого врача, чиновника, знающего человека» о количестве заболевших, переполненных моргах и т.д. «Комсомолка» собрала самые популярные фейки в Приангарье, узнала, как отличить правду от вымысла и что грозит мастерам фантастического жанра.

ФЕЙК О МАСКАХ, ПРОПИТАННЫХ НАРКОТИКАМИ

Итак, свежий фейк, который недавно добрался до Иркутска, конечно, связан с самой актуальной темой – коронавирусом. Горожане начали массово пересылать друг другу сообщения в мессенджерах о «волонтерах», которые якобы разносят по квартирам маски, и предлагают примерить. Но не это самое страшное. Маска, по словам авторов смс пропитана наркотиком, от которого человек мгновенно теряет сознание. «Волонтеры» же в это время проникают в квартиру и выносят все ценности.

- Эти сообщения полная чушь, - комментируют пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В тексте есть все признаки фейка – нет ссылки на источник информации, не указаны населенные пункты, где это происходило, есть только просьба о распространении. Главная цель у таких постов – посеять панику.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

ФЕЙК О ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

- «Знакомая медсестра рассказала, что реальная цифра заболевших коронавирусом в Иркутской области намного больше официальных цифр. Больницы переполнены, врачи болеют…» Такое сообщение разгуливало по мессенджерам в марте-апреле этого года, когда COVID-19 только начал наступать на Приангарье. Записала его 20-летняя студентка из Усолья-Сибирского. Когда ее вычислили, девушка призналась полицейским, что распространила неправдивую информацию по не знанию.

- Призываю всех к тому, чтобы вы проверяли новости источников, - отметила студентка. - Паника – самый злейший враг.

ФЕЙК О МАНЬЯКЕ, УБИВАЮЩЕГО ЖЕНЩИН

То ли на фоне этапирования в Иркутск самого кровавого маньяка в истории страны Михаила Попкова, то ли просто для красного словца, но осенью этого года, в соцсетях начали активно муссировать тему появления в городе последователя ангарского чистильщика. Повод для этого нашелся. В Иркутске, в разное время действительно были найдены тела нескольких женщин. В пабликах в соцсетях тут же появился пост, в котором было сказано, что якобы, некий преступник поджидает женщин около студенческого общежития, нападает на них, насилует и убивает. А в мессенджерах начали распространять такое сообщение с взволнованным голосом.

-У меня пропала девчонка, - говорит мужской голос в аудиосообщении. - 27 числа ушла гулять и не вернулась. На следующий день пропала еще одна девчонка. Также в Иркутске 1 числа пропала девушка.

Но, как оказалось, женщины из реальной оперативной сводки погибли по разным причинам. Ни одна из них не была убита таинственным маньяком. Автора сообщения нашли быстро. Им оказался 20-летний безработный шелеховчанин.

- У меня у самого две младшие сестры, и я за них испугался, - объяснил свой поступок парень. – Поэтому и пересылал сообщение своим знакомым. Теперь буду внимательнее.

ФЕЙК О ПЕДОФИЛЕ У ШКОЛАХ

В сентябре этого года всех родителей Усолья-Сибирского шокировала новость, что сразу у двух школ, с разницей в три дня были совершены попытки похищения детей. Разослали, как несложно догадаться это сообщение в родительских группах в мессенджерах. Полицейские поехали проверять эту информацию. Сыщики изучили камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев, и выяснили, что попыток похищения не было. Только после этого местные жители вздохнули с облегчением.

ФЕЙК О ТРУПЕ У ШКОЛЫ

Бывают и такие случаи, когда очевидцы просто спешат с выводами и не разобравшись в ситуации, сразу бросают информацию в соцсети. Так было в Ангарске, осенью 2019 года, когда прохожие сфотографировали мужчину, лежащего на земле около школы. Конечно, подпись к снимку гласила, что это труп. Якобы тело паковали прямо на глазах у детей. На самом деле мужчина оказался жив. Он просто перебрал с алкоголем, и ноги подкосили его в тот момент, когда он навеселе возвращался домой.

КАК ОТЛИЧИТЬ ФЕЙК

Как правило, при распространении фейков в качестве доказательств, его авторы приводят не то, что они видели своими глазами, а например, показывают переписку с очевидцами. Они могут прикреплять фото, видео, аудио файлы подтвердить или опровергнуть их принадлежность к конкретной ситуации невозможно. А еще в сообщении нет привязки к конкретному городу. Если не звучит название Иркутска, то вполне вероятно, фейк актуален для жителей любой точки страны.

- Еще один важный признак – это когда автор просит как можно скорее распространить информацию, чтобы предупредить об опасности окружающих, не дать повториться беде, - говорят полицейские. - В таких ситуациях самые впечатлительные администраторы групп и сообществ и даже некоторые СМИ могут поверить, и невольно переслать сообщение другу. Все дело в чувстве тревожности, неопределенности, и угрозе их безопасности.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКА

Тем, кто распространяет недостоверную информацию, грозит солидный штраф. Раскошелиться придется на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.