Мать и двое детей сгорели в своем доме в Нижнеудинске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Частный дом на улице 6-й Пятилетки в Нижнеудинске загорелся в ночь на 19 октября. Огонь заметили соседи, которые, зная, что внутри могут находиться люди, сразу вызвали пожарных. Когда спасатели были на месте, здание было полностью охвачено пламенем. Из него успел выбраться только 16-летний подросток. Через 45 минут, когда дом потушили, спасатели нашли в комнате три обгоревших тела. Оказалось, это была 42-летняя женщина, а также двое детей: 3-летняя девочка и 9-летний мальчик.

- Дознаватели выяснили, что дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Точная причина и обстоятельства пожара устанавливаются. С родственниками погибших работает психолог МЧС.

Еще одна трагедия произошла прошедшей ночью в Иркутске. В павильоне шиномонтажной мастерской на улице Ржанова сгорел рабочий. По словам спасателей, пожар произошел по электротехнической причине. Личность погибшего мужчины пока не установили.

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