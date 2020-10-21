Дни лисиц и верблюда пройдут в выходные 24-25 октября в зоосаде Иркутска. Фото: Иркутский Зоосад

Иркутский Зоосад продолжает проводить полюбившиеся иркутянам тематические дни, посвященные тому или иному питомцу зоопарка. Коронавирус, конечно, ввел изменения и здесь: на вопросы квест-викторины теперь каждый отвечает индивидуально в карточках, выданных на кассе. Эти выходные объявляются днем лисиц – в субботу, и верблюда – в воскресенье.

- Показательные кормления в оба дня будут начинаться в 13.00, - рассказали зоологи. – А с 14.00 до 15.00 можно будет прокатиться на пони.

Сотрудники Зоосада отмечают, что на входе в зоопарк можно взять маску, если вдруг забыли свою. Кроме того, площадь зоопарка – почти гектар. Соблюдать изоляцию там не сложно, тем более, что большинство вольеров – на открытом воздухе.

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