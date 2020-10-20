Выделенная полоса для автобусов появится на улице Трактовая в Иркутске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Иркутске утвержден перечень участков автомобильных дорог, которые планируют отремонтировать в 2021 году. Их общая протяженность составит почти 24 километра. И здесь есть важная информация для водителей и пассажиров автобусов. На улице Трактовая в следующем году появится первая в Иркутске выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Помимо этого, в Ленинском районе, в 2021 году отремонтируют дорогу, связывающую мкр. Ново-Ленино и станцию Батарейная. Ждут обновление и дороги в Октябрьском районе, где планируют сделать окружную дорогу мкр. Солнечный. Там обустроят тротуары, велосипедные дорожки и автобусные остановки. А вот на улице Баррикад в Правобережном округе в 2021 году расширят перекрестки.

Кроме того, пройдут работы на путепроводе через ж/д пути на станции Батарейная; на ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная. Реконструкция ждет участок дороги ул. Ушаковской и ул. Карбышева, и продолжение ремонта путепровода по ул. Джамбула