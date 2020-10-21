Указ губернатора, коронавирус, спорт и фильмы интересовали сибиряков на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области с 12 по 19 октября в Интернете искали ответы на вопросы, связанные с коронавирусом. В том числе, какие изменения, ограничения были приняты губернатором Приангарья в связи с распространением COVID-19. Части организаций снова пришлось менять режим работы, а кому-то и приостановить деятельность. Полный перечень новых ограничений из-за коронавируса – здесь.

Также, как сообщает Яндекс, сибиряки интересовались спортом. Внимание было приковано к бою боксеров Василия Ломаченко и Теофима Лопеса (подробности). Искали в поисковике иркутяне новости о тотальном диктанте и масочном режиме, который, кстати, действует в регионе до того, пока угроза распространения коронавируса не будет устранена. Еще пользователи Интернета из Приангарья искали киноновинки - фильмы "Честный вор", "Последний богатырь 2" и мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье".

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