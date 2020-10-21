Матч иркутского ФК «Зенит» против «Читы» отменен из-за коронавируса. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» не сыграют в очередном туре Первенства России среди команд второго дивизиона. Матч против «Читы», который должен был пройти 22 октября на иркутском стадионе "Зенит", отменен. Причина – коронавирус, который выявили у игроков команды из Забайкалья.

- Футболисты «Читы» сдали положительные тесты на COVID-19, - сообщили в пресс-службе «Зенита». - Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю и Профессиональная футбольная лига решили перенести игру. Желаем игрокам «Читы» скорейшего выздоровления, и возвращения в строй!

Напомним, что в прошлом туре «Зенит» на своем поле обыграл «Муром». Сейчас наша команда находится на 10-й строчке ПФЛ. В активе зенитовцев 14 очков. «Чита» замыкает турнирную таблицу, находясь на 16 месте с 5 набранными баллами.