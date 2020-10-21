«Дружные соседи»: проект по адаптации мигрантов реализуют в Иркутской области

В рамках регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в 2020 году одним из победителей в номинации «Деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию мигрантов» стала Иркутская областная общественная организация «Узбекский национально-культурный центр «Наше Отечество».

Как рассказал председатель Узбекского национально-культурного центра «Наше Отечество» Юсуп Кулматов, организация реализует проект по адаптации мигрантов «Дружные соседи», который предусматривает тренинги по правовой грамотности, профилактике экстремизма и терроризма, а также обучение языкам.

- Основная цель – помочь гражданам Узбекистана интегрироваться в российское общество, - отметил Юсуп Кулматов. – Мы учим детей родному, русскому и английскому языкам. Взрослым оказываем юридическую помощь, содействие в решении миграционных вопросов.

Напомним, что региональный конкурс социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений проводится в рамках региональной государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019-2024 годы.