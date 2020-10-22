Еще 195 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Статистика по коронавирусу в Иркутской области на 22 октября. Оперативный штаб по коронавирусу региона в четверг сообщает еще о 195 новых случаях заражения COVID-19, выявленных за минувшие сутки. Таким образом, подтвержденное число заболеваний новой коронавирусной инфекцией в Приангарье 22 563.

«Выздоровели из этого числа уже 18 530 человек», - рассказали в Оперативном штабе. – «За сутки выписано 99».

Лечение под присмотром медиков в больницах получают 3010 пациентов, 95 из них были госпитализированы за последние 24 часа. Увы, 22 октября стало известно о смерти еще 13 заболевших COVID-19: девять человек скончались из-за коронавируса, еще четверо заразившихся от иных болезней. Всего в Иркутской области с диагнозом коронавирус умерли 446 человек .

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