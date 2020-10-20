Поиски пропавшего самолета-призрака Ан-2 возобновят в Иркутской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутской области решили возобновить поиски пропавшего в июле этого года самолета Ан-2. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, что «кукурузник», как называют Ан-2, пропал с радаров 19 июля, когда вылетел из бурятского поселка Кырен. Два пилота, находящиеся за штурвалом, а также еще 4 летчика, находившиеся на борту на пассажирских креслах, должны были облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить места для химической обработки от гусениц сибирского шелкопряда. В назначенное время экипаж на связь не вышел. О судьбе самолета и шести человек три месяца ничего неизвестно.

Уже осенью, когда поиски не принесли результатов ни на территории Бурятии, ни в Иркутской области (было обследовано почти 37 тысяч кв. км) Федеральное агентство воздушного транспорта решило их прекратить. Это, конечно, не устроило родственников пилотов.

Вскоре поиски планируют возобновить на территории Приангарья. Для этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направит обращение в Росавиацию.

- Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту, поэтому обратимся в Росавиацию с просьбой возобновить поиски пропавших людей, - отметил Игорь Кобзев. - Предлагаю сузить площадь поиска до Черемховского района. Биллинг показал, что, возможно, последний телефонный звонок с пропавшего Ан-2 происходил в этой точке.

Кстати, летом этот район уже обследовали спасатели. Но, по словам властей, густая листва могла помешать заметить самолет. В ближайшее время территорию осмотрят с воздуха с помощью беспилотника. Помимо этого, на земле «кукурузник» будут искать спасатели, лесники, охотники и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

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