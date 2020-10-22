ДТП с маршруткой в Братске:МВД сообщает, что число пострадавших выросло до 6. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП с маршруткой в Братске 22 октября. В 6.30 утра в городе столкнулись маршрутный автобус «Форд», направлявшийся из Падуна в центр, и грузовик. В этот момент в маршрутке находились 12 пассажиров.

Предварительно установлено, что оба транспортных средства двигались из в попутном направлении. В результате аварии шесть человек, в числе которых 5 пассажиров и водитель микроавтобуса с полученными травмами госпитализированы", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На месте ДТП с маршруткой в Братске 22 октября продолжают работают сотрудники ГИБДД, задача которых поминутно восстановить все обстоятельства произошедшего.

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