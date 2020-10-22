Депутаты Заксобрания Иркутской области оказали помощь больницам

Депутаты Заксобрания Иркутской области оказывают помощь больницам.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области председатель областного парламента Александр Ведерников призвал коллег помочь больницам. И его обращение не осталось без внимания. Уже сегодня помощь, собранная для медиков, будет отправлена в два учреждения – в инфекционную больницу Иркутска и первую городскую клиническую больницу.

- Нагрузка на врачей увеличилась многократно, но существует потребность еще в таких элементарных вещах, как питьевая вода, одноразовая посуда, предметы гигиены, - сказал Александр Ведерников. - Конечно, мы этот вопрос будем решать системно совместно с правительством, у нас есть в том числе резервный фонд. Но поскольку ситуация развивается опережающими темпами, предлагаю не дожидаясь административных решений, помочь больницам.

Депутаты собрали средства и на них купили воду, средства первой необходимости, гигиены. Парламентарии еще раз призвали всех объединиться в это непростое время.