Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Депутаты Заксобрания Иркутской области оказали помощь больницам

Парламентарии призывают объединиться неравнодушных людей
Яна ЛИСИНА
КомментироватьОставить комментарий
Депутаты Заксобрания Иркутской области оказывают помощь больницам.

Депутаты Заксобрания Иркутской области оказывают помощь больницам.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области председатель областного парламента Александр Ведерников призвал коллег помочь больницам. И его обращение не осталось без внимания. Уже сегодня помощь, собранная для медиков, будет отправлена в два учреждения – в инфекционную больницу Иркутска и первую городскую клиническую больницу.

- Нагрузка на врачей увеличилась многократно, но существует потребность еще в таких элементарных вещах, как питьевая вода, одноразовая посуда, предметы гигиены, - сказал Александр Ведерников. - Конечно, мы этот вопрос будем решать системно совместно с правительством, у нас есть в том числе резервный фонд. Но поскольку ситуация развивается опережающими темпами, предлагаю не дожидаясь административных решений, помочь больницам.

Депутаты собрали средства и на них купили воду, средства первой необходимости, гигиены. Парламентарии еще раз призвали всех объединиться в это непростое время.