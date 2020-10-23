Погибла Наталья Мичурина, известный иркутский журналист.

Погибла Наталья Мичурина, известный в Иркутске журналист. Это страшные слова. Потому что для тех, кто сегодня работает в прессе и на ТВ Приангарья, Наташа - свой, близкий, родной человек. Совсем недавно она отдыхала на Ольхоне, буквально пару недель назад. И сейчас коришь себя, и многие корят, что не встретились, не поговорили, не посидели за чашкой чая, не выпили кофе. И теперь уже никогда.

Сухие строки полицейских протоколов Хабаровска, которые цитируют дальневосточные СМИ, скупы - в пятницу, 23 октября, около 19.30 автобус с пассажирами насмерть сбил женщину на перекрестке Ленина – Калинина. Автобус маршрута №23 поворачивал на Ленина, в этот момент дорогу по пешеходному переходу переходила Наташа. Она попала под колеса и погибла на месте. Смерть была страшной, даже опознали не сразу - размозжило голову. Тут же указывается, что водитель - мигрант, и месяц назад все на том же автобусе уже становился виновником аварии...

Наташе было 47. Два года назад, бросив родной Иркутск, которому отдала почти всю свою сознательную жизнь - сюда Наталья Мичурина приехала учиться из Саянска, здесь поступила на отделение журналистики ИГУ и пошла работать по профессии, она уехала на Дальний Восток. Здесь жила и работала ярко, наотмашь, была человеком тонким, наблюдательным, очень умным, и там - тоже. Для города и региона, который помнит Наташу, это удар.

Погибла Наталья Мичурина. Живая и жизнерадостная, улыбчивая и неунывающая. Как это так - погибла? Такого не может быть... Увы. Прости нас, Наташа. За то, что не сказано и не договорено..За то, что ты не успела сделать.

"Комсомольская правда" в Иркутске выражает соболезнование родственникам, близким и друзьям Натальи Мичуриной.