"Скорая" попала в ДТП в Иркутске на улице Мира и перевернулась. Фото ДТП38.

"Скорая" с пациентом торопится в больницу в Иркутске. Перекресток улиц Мира и Муравьева в городке авиастроителей. На большой скорости неотложка не вписалась в поворот и перевернулась. Вероятно, она столкнулась со встречной иномаркой. На видео, снятом свидетелями, этот момент просматривается нечетко. От сильного удара треснуло и рассыпалось даже лобовое стекло, а саму машину протащило несколько метров до пешеходного перехода, где она задела встречную машину.

Все произошло на глазах коллег из реанимации, автомобиль которых стоял в этот момент неподалеку. Пострадавшим необходимая помощь была оказана немедленно. О подробностях самой аварии пока ничего не известно. Полиция еще не комментирует произошедшее, их задача - разобраться во всех обстоятельствах аварии.