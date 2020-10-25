МЧС: мокрый снег и гололед ожидается в Иркутской области 25 октября

МЧС: мокрый снег обрушится на Иркутскую область 25 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В воскресенье, 25 октября, погода иркутян не порадует. Уже с утра за окном метель, дует холодный ветер. МЧС предупреждает: мокрый снег и ветер порывами до 15-20 метров в секунду продолжатся и днем. А на дорогах появится гололед и снежный накат.

- По Иркутску: днем облачно, мокрый снег, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы до 15-20 м/с, температура +1...+3, - рассказывают в ГУ МЧС по Приангарью. - В Катангском, северо-западных, северо-восточных, Чунском, Тайшетском районах небольшие осадки в виде мокрого снега. В южных районах - ветер 15-20 м/с, в северо-восточных, Катангском, Киренском районах, горах Нижнеудинского района - 2-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +4...-1, местами -2...-7.

На Байкале тоже будет облачно, мокрый снег, порывистый ветер. Но зато столбик термометра днем покажет до +4...+9 градусов.

Спасатели просят жителей области быть осторожнее на улицах. Особенно это касается автомобилистов, поскольку на дорогах может быть скользко. Важно соблюдать дистанцию, не "гонять" и быть еще осторожнее на "зебрах" и перекрестках.

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