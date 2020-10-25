Еще 211 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще 211 жителей Иркутской области получили положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает утром 25 октября региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

- Подтвержденных случаев инфицирования 23183, в том числе госпитализировано 3388(+223), - приводятся данные на сайте правительства Приангарья. - Выздоровело 18849 (+94) Умерло 367+(8). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 114 (+3).

Увы, но суточный прирост заболевших коронавирусом в Иркутской области увеличивается. Еще накануне новых случаев было 208, а неделю назад - 181.

Борьба продолжается. В регионе действует масочный режим. Сибирякам важно соблюдать соцдистанцию и гигиену. Для людей старше 65 лет выписывают больничные листы. ДЛя школьников осенние каникулы продлятся дольше, чем обычно: с 26 октября по 7 ноября. А сотрудники компаний по возможности переводятся на удаленную работу. Ведь, чем меньше близких контактов, тем меньше риска заразиться.

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