СК начал проверку после ДТП с пассажирским автобусом "Иркутск-Усть-Кут" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи начали проверку после ДТП с рейсовым автобусом "Иркутск-Усть-Кут" в Нижнеилимском районе. Напомним, авария произошла утром 25 октября на трассе "Вилюй". Автобус, в салоне которого было 27 пассажиров и два водителя, перевернулся. По данным полиции, пострадал 64-летний пассажир.

- Автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок, - рассказывают подробности в СУ СКР по Иркутской области. - Начата доследственная проверка по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники полиции. Обстоятельства аварии выясняются. За пассажирами выехал другой автобус, чтобы довезти их в Усть-Кут. Также им подвезут воду и еду.

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