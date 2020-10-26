Температура воздуха в Иркутске утром 26 октября ниже нормы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске утром, 26 октября, температура воздуха за окном всего -5..-6 градусов. По данным Яндекса, это на 7 градусов ниже климатической нормы.

«Ветер в региональном центре тихий, юго-западный, скорость его всего 0.9 м/с, временами порывы всего до 2.2 м/с», - приводит прогноз погоды Яндекс.

Небо чистое, на нем – ни облачка. Атмосферное давление для данного времени года - высокое. Утром 26 октября оно составляет 731 миллиметров ртутного столба. В целом, в Иркутске сегодня будет прохладно, синоптики Иркутского Гидрометцентра, говорят, что воздух прогреется всего до 0..+2 градусов. Ветер сменится на юго-восточный и усилится до 5-10 м/с. А по области в понедельник днем местами и вовсе до -8 градусов.

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