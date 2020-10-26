215 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области увеличивается. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией на утро 26 октября, за сутки зарегистрировано еще 215 случаев заражения.

- Подтвержденных случаев инфицирования 23398, в том числе госпитализировано 3601(+213), - сообщается на сайте правительства Иркутской области. - Выздоровело 18859 (+10), Умерло 376+(9). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 114.

В числе самых "зараженных" территорий, помеченных красным цветом на карте распространения инфекции в Приангарье, по-прежнему остаются Иркутск, Ангарск, Иркутский район, Братск, Усть-Кут и Усть-Кутский район, Бодайбо. За сутки самый большой прирост в областном центре - 80 новых случаев.

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