Строительная компания в Иркутске "забыла" выплатить сотрудникам зарплату Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске руководство строительной компании дольше двух месяцев держало сотрудников без зарплаты. Девять человек в общем счете не получили 300 тысяч рублей.

Однако следователи и сотрудники прокуратуры добились, чтобы работникам, наконец, выдали все их деньги. А теперь расследуется уголовное дело по статье "полная невыплата заработной платы".

- Если работодатель не выплачивает заработную плату свыше двух месяцев полностью или частично свыше трех месяцев, необходимо обратиться в следственные органы СК России, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поймавшие сбежавших сибирских Бонни и Клайда отец с сыном рассказали, на что потратят вознаграждение в полмиллиона рублей

Полиция поблагодарила ангарчан, которые в сентябре задержали беглецов (подробности)