Поймавшие сбежавших сибирских Бонни и Клайда отец с сыном рассказали, на что потратят вознаграждение в полмиллиона рублей

Константин и Евгений Шубины. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Смелости и реакции Константина Шубина и его отца Евгения из Ангарска могут позавидовать даже самые опытные бойцы спецназа. В сентябре мужчины за несколько минут догнали и скрутили иркутских Бонни и Клайда. Ту самую криминальную парочку, которая сбежала из под конвоя во время следственного эксперимента в жилой многоэтажке. Ускользнув от полиции босиком, мужчина и женщина, которых прозвали в честь американских грабителей, за то, что они были осуждены за серию разбойных нападений, залезли в дачный домик семьи Шубиных, и отсиживались там две недели, пока не приехали хозяева.

- Я подошел к дому и увидел, что дверь сломана, - рассказывал тогда "КП"-Иркутск" Константин. - Тут на порог выскочил незнакомец. Он брызнул мне в глаза из перцового баллончика, а затем приставил к горлу нож и начал кричать: «Отпустите нас, а то прирежу!».

Константину удалось вырваться из объятий преступника. Тот бросился наутек. Наблюдавшая всю эту картину со стороны подельница, побежала за ним.

- Сначала был шок, - говорит Константин. - А потом наступила злость. Захотелось поймать их за то, что брызнули перцовым баллончиком в глаза.

Догнать преступников отцу с сыном удалось в поле за садоводством. Правда, схватили лишь мужчину. По их словам, иркутский Клайд, поняв, что ему не убежать, специально подставился, чтобы поймали его, а не подельницу. Бонни ускользнула, но была задержана уже на следующий день, когда пришла прятаться на городское кладбище.

Награждение семьи Шубиных. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Что касается Клайда, то Константин с отцом скрутили его и вызвали полицию. То, что они поймали беглеца, за поимку которого полиция обещала 500 тысяч рублей, ангарчане узнали уже позже. И вот, спустя месяц, награда нашла своих героев. Мужчины получили благодарности от МВД.

- Сыну и мужу вручили грамоты и обещанное вознаграждение в 500 тысяч рублей, - говорит "КП"-"Иркутск" мать Константина. – Его разделили на двоих.

- Куда потратим деньги, - переспрашивает Константин. - Уже решили всей семьей, что построим дом

Иркутский Клайд после задержания. За побег ему с подельницей могут добавить до 5 лет заключения. Фото: прокуратура Иркутской области.

Ну а что же беглецы? Их дом теперь вновь – тюрьма. После двух недель на свободе, как минимум ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. Октябрьский районный суд Иркутска отправил их под стражу до 21 ноября 2020 года. Теперь парочка может прилично увеличить свой срок. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Побег из-под стражи лицом, отбывающим наказание, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По этой статье им грозит до 5 лет заключения. Напомним, мужчина был осужден на 11 лет колонии строгого режима, отсидев из них только 3. Женщина получила 9 лет. До побега ей оставалось провести за решеткой 5 лет.

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