За побег из-под стражи иркутским Бонни и Клайду могут добавить 5 лет заключения

Беглецы уже за решеткой. Фото: прокуратура Иркутской области

После двух недель на свободе, как минимум два ближайших месяца в следственном изоляторе проведет криминальная парочка из Иркутска, которая 7 сентября сбежала из-под стражи во время следственного эксперимента. Напомним, 31-летнего мужчину поймали 22 сентября в садоводстве под Ангарском. Его повязали двое местных жителей – отец с сыном, в дачном домике которых скрывались беглецы. На следующий день наручники захлопнулись на руках его 24-летней сообщницы. Спустя сутки преступникам избрали меру пресечения.

- Октябрьский районный суд Иркутска отправил их под стражу до 21 ноября 2020 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Если следствие к этому времени не завершится, арест продлят. В отношении беглецов возбуждено уголовное дело по статье «Побег из-под стражи лицом, отбывающим наказание, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По этой статье им грозит до 5 лет заключения.

То есть иркутские Бонни и Клайд, которых прозвали так за то, что они были осуждены за разбойные нападения, и скрывались несколько лет, могут прилично увеличить свой срок. Напомним, мужчина был осужден на 11 лет колонии строгого режима, отсидев из них только 3. Женщина получила 9 лет. До побега ей оставалось провести за решеткой 5 лет.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала всю историю похождений иркутских Бонни и Клайда. Свой первый разбой мужчина совершил в декабре 2013 года. Тогда, с двумя товарищами он вынес 3 миллиона рублей из ювелирного салона. Вскоре, в компании появилась девушка, которая согласилась вступить в преступную группу из-за проблем с деньгами.

Налетчики начали грабить автозаправки, ювелирки, почты. Осенью, 2016 года, чувствуя, что полиция идет по следу, они рванули в Краснодар. Более 5 тысяч км ехали на мотоцикле, который купили на похищенные деньги, а также автостопом. Там иркутские Бонни и Клайд продолжили заниматься преступным ремеслом, грабя магазины. Задержали их только в июне 2017 года.

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