Рейды по соблюдению масочного режима и дезинфекции в автобусах проводят в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске специалисты проверяют, как соблюдается масочный режим и дезинфекция в общественном транспорте. Рейды идут каждый день во всех районах города. В понедельник, 26 октября, проверили автобусы на сквере Кирова, вблизи железнодорожного и автовокзала, а также в Ново-Ленино.

- У части водителей отсутствовали журналы о проведении дезинфекции, - сообщается на официальной странице администрации Иркутска в "ВКонтакте". - Замечаний по соблюдению масочного режима практически не возникает. Все водители муниципального транспорта обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, если не надеть маску в общественном транспорте, то могут наказать рублем. Пассажирам грозит предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам - штраф от 10 до 50 тысяч, юрлицам - от 100 до 300 тысяч.

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