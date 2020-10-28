Иркутянин оплатил почти 600 000 рублей налогов после ареста квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пришлось описать и арестовать квартиру. Судебные приставы применили принудительные меры в отношении неплательщика налогов. Сумму долга перед налоговой инспекцией житель Иркутска накопил не малую – более полумиллиона рублей – 591 000.

После уведомления о том, что приставам поручили взыскать необходимую сумму, мужчина в установленное время для добровольного погашения задолженности этого не сделал.

«В связи с этим, был составлен акт описи и ареста квартиры в девятиэтажном доме на ул. Чернышевского в Свердловском районе Иркутска с целью ее дальнейшей передачи на реализацию», - сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

В таком случае, если сумма не будет уплачена, жилье уйдет с торгов. Осознавая это, иркутянин нашел деньги и заплатил налоги.

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