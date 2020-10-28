Еще 228 человек заболели коронавирусом в Иркутской области

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области снова увеличилось. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 28 октября, за сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 228 жителей региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования - 23849 (+228), в том числе госпитализировано 3714(+59), выздоровело 19074 (+110), умерло 401+(13), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 114, - сообщается на сайте правительства Иркутской области.

Наибольший прирост заболевших коронавирусом за сутки в Иркутске - 80 заболевших, и в Ангарске - 48 пациентов.

По-прежнему действует масочный режим. Борьба с инфекцией продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи объяснили, когда при ОРВИ и COVID-19 вызывать неотложку и как оформить больничный

Иркутские поликлиники захлебываются от вызовов, и помощи можно ждать не один день (подробности)