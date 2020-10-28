Сибирячка «подарила» деньги мошенникам, пытаясь купить авиабилеты в Иркутск

Иркутянка «подарила» деньги мошенникам, пытаясь купить авиабилеты в Москву Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутской области самыми разными способами. Очередной жертвой аферистов стала 52-летняя иркутянка, которая планировала улететь в родной город, погостив у подруги в Москве. Женщина купила авиабилет на одном из сайтов за 7 тысяч рублей. Правда, во время оплаты, она ввела номер своей банковской карты и защитный трехзначный код. После этого ей пришло сообщение о списании денег. Правда, билет она так и не получила, а сайт вскоре оказался заблокирован.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз предупреждают жителей Приангарья быть предельно внимательными и аккуратными при переводе денег в незнакомые фирмы и организации.

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