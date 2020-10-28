Иркутянам рассказали, когда в аптеки поступят лекарства от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области ажиотажный спрос на лекарства. Опасаясь коронавируса, жители региона раскупают препараты впрок и они быстро расходятся. Их просят не заниматься назначением себе медикаментов самостоятельно и, тем более, не пить их "для профилактики". Это не витамины. Отдельно стоит сказать, что тем более не стоить пить заранее антибиотики, это просто опасно. Организм к ним привыкает и в нужный момент они не будут работать.

-На 28 октября в аптеки региона поступило 18 тысяч 019 упаковок азитромицина, это 59, 6% от необходимого, - рассказал на прямом включении замгубернатора Иркутской области Андрей Козлов. - Они разошлись по всему региону. До 3 ноября поступят более 39 тысяч упаковок, это 129% от потребности. Всем должно хватить.

Что касается арбидола, то с ним ситуация не самая простая, так как очень высока потребность населения. На 28 октября в аптеки поставлено 5312 упаковок лекарства, это 15% от необходимого. К 4 ноября поступят еще 12 тысяч штук, но и это только 35% от того, что надо. Правительство региона ведет постоянную работу с поставщиками, в том числе с белорусскими производителями, от них должен поступить аналог арбидола.

С гриппфероном ситуация такова. Ко 2 ноября от двух поставщиков придут 10 тысяч флаконов этого лекарства, позднее - 29, 5 тысяч упаковок, что должно полностью перекрыть потребность в нем. В Иркутск поступают 715 упаковок специализированного препарата против коронавируса - арифавира. Стоит препарат достаточно дорого, около 5 тысяч рублей. В сентябре он разрешен к амбулаторному применению.