148 коек для пациентов с коронавирусом развернули в Иркутске за двое суток

118 коек для пациентов с коронавирусом развернули в Иркутске за двое суток Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Борьба с COVID-19 продолжается. За двое суток в Иркутске дополнительно развернули 118 коек для пациентов с коронавирусом. Из них 65 мест - в онкодиспансере, 53 - в областной клинической больнице, и еще 30 - в городской больнице №5. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- К концу недели дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией появятся в Ангарском перинатальном центре, областном онкодиспансере, факультетских клиниках ИГМУ, - сообщил заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев. - Еще один корпус для медпомощи таким пациентам будет развернут в медсанчасти ИАПО. Сейчас ведутся подготовительные работы, в том числе по монтажу кислородного оборудования. Также ждем открытия инфекционного госпиталя в Шелехове.

Кроме того, в регионе планируется увеличить объемы тестирования на инфекцию - с 8 до 10 тысяч исследований в сутки. Такой показатель может быть достигнут в течение 1,5 месяца.

Некоторые томографы в Иркутской области "трудятся" круглые сутки: в иркутской поликлинике №8, в горбольницах №1 и №10, в госпитале ветеранов. А со 2 ноября круглосуточный томограф появится и в медсанчасти ИАПО.