Сибирячка забрала сына из детдома спустя 2 года после лишения родительских прав Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Жительница города Нижнеудинска в Иркутской области сделала все, чтобы вернуть своего ребенка домой. Сына забрали в детский дом после того, как женщину лишили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем и отсутствия должной заботы о ребенке. Мальчику тогда было шесть лет.

За эти два года, что сын был на попечении у государства, накопилась сумма задолженности по алиментам – 224 тысячи рублей. Делом занялись судебные приставы. Кроме принудительных мер по взысканию задолженности, специалисты проводили с женщиной беседы о семейных ценностях, о том, как важна мама в жизни ребенка, насколько ему не хватает материнской ласки. И это сработало. Сердце матери отозвалось.

«Женщина пересмотрела свои жизненные принципы – отказалась от употребления алкоголя, привела в порядок свое здоровье, вышла замуж, начала гасить имеющийся долг по алиментам, подала заявление в суд о восстановлении своих родительских прав», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

В Братском городском суде учли изменения в образе жизни сибирячки и восстановили ее в родительских правах. Мальчик, спустя два года, вернулся домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08