Самолет призрак Ан-2 продолжают искать в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели МЧС в Иркутской области ведут наземные поиски пропавшего Ан-2. Местом поисков выбран Черемховский район. Локацию определили при помощи анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолета.

«Территория разбита на сектора, составлен план поисковых работ», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. – «К месту поисков спасателей доставляют вертолетом. Наземная группа обследует труднодоступные местности с помощью беспилотных летательных аппаратов».

За два дня исследована территория на площади 700 квадратных метров. Сегодня, 29 октября, поиски продолжаются. Напомним, самолет Ан-2 пропал с радаров еще 19 июля. На его борту были шестеро человек – все летчики – два члена экипажа и их коллеги. Они вылетели на осмотр территории, которую должны были обработать от шелкопряда.

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