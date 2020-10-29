Поздравляем с днем рождения губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев сегодня, 29 октября, отмечает день рождения.

В сложное время он встал у руля Приангарья. Но его присутствие ощущалось и ощущается повсюду. Он был с врачами, которые стоят на переднем краю борьбы с коронавирусной инфекцией, со строителями, которые восстанавливают пострадавшие от жесточайшего наводнения районы, с бизнесменами, которые, несмотря ни на что, открывают новые производства, с педагогами, которые в непростых условиях продолжают учить детей. На переднем крае, как и положено главе региона.

Поздравляем Игоря Кобзева с днем рождения! Желаем ему здоровья, хорошего настроения и успехов во всех начинаниях на благо Иркутской области.

С уважением, коллектив "Комсомольской правды".