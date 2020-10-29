232 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти ежедневный прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 232 человек. Госпитализация потребовалась еще 77 заразившимся.

«В больницах региона по данным на 29 октября от COVID-19 лечат 3791 пациента», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Количество случаев заражения в Приангарье возросло до 24 081, большинство из этого числа – 19 243 – уже выздоровели. За сутки с новой коронавирусной инфекцией справились еще 169 человек.

«За сутки от COVID-19 скончались еще 14 человек», - отмечают в Оперативном штабе Приангарья по коронавирусу.

Всего с начала пандемии умерло уже 529 человек: причиной смерти 415 из них стал коронавирус, еще 114 с таким же диагнозом – иные болезни.

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