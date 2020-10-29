Отключение горячей воды в Иркутске 30 октября 2020: адреса, время отключения и возобновления подачи ГВС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды в Иркутске 30 октября 2020 проведут в Правобережном, Свердловском, Октябрьском, Ленинском районах. Подача горячего водоснабжения в домах по указанным адресам (см. таблицу) прекратится в 08.30-10.00 утра в пятницу. Горячей воды не будет от семи до девяти часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Запланировано отключение горячей воды в Иркутске 30 октября 2020 на улицах Академическая, Геологов, Байкальская, Партизанская, Лопатина, Баумана, Ярославского, Култукская, Напольная, Баррикад, на бульваре Постышева и в микрорайоне Радужный. Точные адреса в таблице.

Отключение горячей воды в Иркутске 30 октября 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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