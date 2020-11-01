В аптеки Иркутска, Ангарска и Шелехова завезли новую партию лекарств от коронавируса
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Сегодня в муниципальные аптеки Иркутска, Ангарска и Шелехова отгружают партию «Азитромицина». Это одно из основных лекарств, которые врачи назначают больным коронавирусом пациентам при лечении на дому. Во многих аптеках препарат до сегодняшнего дня отсутствовал, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов и генеральный директор аптечной базы Николай Сланченко проверили наличие антибиотиков и противовирусных препаратов для лечения коронавируса в аптеках Иркутска. В честности, они побывали в иркутской аптеке №80, в аптеке «Фармэконом», расположенной на улице Тимирязева областного центра, в аптеке «Ригла» на улице Карла Маркса и в аптеке «Эскулап» на улице Ленина. Ни в одной из этих аптек не было «Азитромицина», его быстро раскупили.
Зато другие противовирусные препараты и антибиотики есть в достаточном количестве. Например, в аптеках МУП «Иркутские аптеки» есть «Левофлоксацин». В аптеке «Фармэконом» - «Гриппферон». Во всех аптеках есть запас противовирусных препаратов «Ингаверин», «Кагоцел», «Номидес», «Реленза», «Лавомакс», «Амиксин».
- Одна из основных проблем в обеспечении лекарственными препаратами связана с их маркировкой. Сейчас аптечная база и дистрибьюторы оперативно решают эту проблему, - сказал Андрей Козлов. – В том числе вчера решилась проблема, связанная с маркировкой четырех тысяч упаковок «Азитромицина», поступившего на областную аптечную базу. Препарат уже сегодня отгружают в аптеки.
По его словам, на следующей неделе ожидается поступление в Иркутскую область большой партии «Арбидола», «Азитромицина» и «Гидроксихлорохина». Препараты оперативно будут отгружены в аптеки области.
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