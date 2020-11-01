В аптеки Иркутска, Ангарска и Шелехова завезли новую партию лекарств от коронавируса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня в муниципальные аптеки Иркутска, Ангарска и Шелехова отгружают партию «Азитромицина». Это одно из основных лекарств, которые врачи назначают больным коронавирусом пациентам при лечении на дому. Во многих аптеках препарат до сегодняшнего дня отсутствовал, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов и генеральный директор аптечной базы Николай Сланченко проверили наличие антибиотиков и противовирусных препаратов для лечения коронавируса в аптеках Иркутска. В честности, они побывали в иркутской аптеке №80, в аптеке «Фармэконом», расположенной на улице Тимирязева областного центра, в аптеке «Ригла» на улице Карла Маркса и в аптеке «Эскулап» на улице Ленина. Ни в одной из этих аптек не было «Азитромицина», его быстро раскупили.

Зато другие противовирусные препараты и антибиотики есть в достаточном количестве. Например, в аптеках МУП «Иркутские аптеки» есть «Левофлоксацин». В аптеке «Фармэконом» - «Гриппферон». Во всех аптеках есть запас противовирусных препаратов «Ингаверин», «Кагоцел», «Номидес», «Реленза», «Лавомакс», «Амиксин».

- Одна из основных проблем в обеспечении лекарственными препаратами связана с их маркировкой. Сейчас аптечная база и дистрибьюторы оперативно решают эту проблему, - сказал Андрей Козлов. – В том числе вчера решилась проблема, связанная с маркировкой четырех тысяч упаковок «Азитромицина», поступившего на областную аптечную базу. Препарат уже сегодня отгружают в аптеки.

По его словам, на следующей неделе ожидается поступление в Иркутскую область большой партии «Арбидола», «Азитромицина» и «Гидроксихлорохина». Препараты оперативно будут отгружены в аптеки области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08