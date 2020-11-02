В Иркутске утром 2 ноября температура воздуха ниже нормы на 11 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 2 ноября удивила горожан «морозцем». Этим утром термометры за окном показывают -11…-10 градусов.

«Это на 11 градусов ниже климатической нормы», - сообщает Яндекс. – «Ветер тихий, его скорость 1 м/с, временами порывы до 4.2 м/c, направление – северо-восточное».

Облачность в понедельник переменчивая, атмосферное давление для этого времени года в норме, составляет 730 миллиметров ртутного столба. Как отмечает Яндекс, день 2 ноября будет таким холодным впервые за 25 лет. По сообщению Иркутского Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +2, а ветер усилится до 5-10 м/с.

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