Боевой истребитель МиГ-21 перенесли в городке ИВВАИУ. Фото: "ДТП 38RUS"

2 ноября жители домов, расположенных на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, с изумлением наблюдали, как мимо них везут боевой истребитель МиГ-21, который был установлен на территории ИВВАИУ. Фотографии, как самолет погрузили на грузовик и повезли в неизвестном направлении, появились в иркутских пабликах в соцсетях. Пост и сам факт передвижения самолета вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Спешим успокоить, истребитель никто не угонял.

- Самолет решили перенести на территорию патриотического клуба, который находится в ИВВАИУ, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе администрации Иркутска. – Это связано с подготовительными работами к строительству Суворовского училища.

Напомним, что открыть Суворовское училище на территории бывшего ИВВАИУ планируют в 2021 году. Уже известна предварительная стоимость работ по реставрации. На это потребуется более 1 млрд рублей.

Что касается самолета МиГ-21, то он был установлен в 1991 году в честь 60-летия со дня образования ИВВАИУ. Этот истребитель был выпущен в 1973 году и входил в боевой состав 246 (в/ч 22800, в гарнизон Миниту, в Монголии). В 1989 году он был передан Иркутскому ВВАИУ и использовался на учебном аэродроме для практического обучения курсантов.