Еще пять больниц в Иркутской области переоборудовали для лечения коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье еще пять больниц стали работать в режиме инфекционных госпиталей для лечения больных коронавирусом. Соответствующие изменения 2 ноября внесены в указ губернатора Иркутской области о режиме повышенной готовности.

- Лечить зараженных коронавирусом теперь будут в Нукутской и Катангской районных больницах, Иркутской городской больнице №5, областной психиатрической больнице №1 и Ангарском перинатальном центре, - сообщили в правительстве Иркутской области. - Их специалисты прошли обучение, в учреждениях созданы специальные койки.

Кроме того, введены новые правила для тех, кто едет лечиться в санатории. За три дня до поездки им необходимо сделать тест на COVID-19.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии уже достигло 25 тысяч. Большинство из них, к счастью, выздоровели.