Число случаев заражения COVID-19 в Иркутской области выросло еще на 245. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Иркутской области выросло к 3 ноября до 25 тысяч 273 человек, увеличившись только за последние сутки на 245. Эти данные приводит пресс-служба правительства региона со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

- Госпитализировано в ковидные стационары Иркутской области 4092 человека. За сутки пришлось положить в больницы из-за ухудшения самочувствия еще 28, - таковы данные оперштаба.

Выздоровело от коронавируса с начала пандемии 19 тысяч 890 жителей региона. За минувший день с выпиской врачи и родные поздравили еще 126 пациентов.

К сожалению, не всех удается спасти. Умерло 464 человека, прошедшие сутки унесли еще 14 жизней. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 120. Общее число погибших из-за эпидемии коронавируса в Иркутской области составило 584 человека.