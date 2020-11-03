Названы сроки, когда в Иркутскую область завезут новую партию антибиотиков

Ожидаются поставки антибиотиков и противовирусных в Иркутскую область. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заражений COVID-19 в Приангарье увеличивается. Прирост за сутки - 245 случаев. Многие пациенты с коронавирусом лечатся на дому, и им должно хватать лекарств. Дефицит в аптеках, напомним, возник из-за сложностей с маркировкой препаратов. Их в Иркутскую область уже завозят. Так, к 6 ноября поставят 27 тысяч упаковок «Азитромицина».

- Что касается «Арбидола», то вопрос решается при взаимодействии с Минпромторгом РФ, - сказал заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов. - В ближайшее время 16740 упаковок будут поставлены в Иркутскую область. Также была сложность с «Гриппфероном». 36 628 упаковок направят в аптеки нашего региона.

А еще в скором времени в Приангарье завезут по две тысячи упаковок «Коронавира» и «Гидроксихлорина».

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