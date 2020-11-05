62-летняя сибирячка пошла по шоссе в Усть-Илимске и пропала Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимске 12 дней ищут пропавшую 62-летнюю Галину Бобкову. Женщина вышла из дома утром 24 октября. На следующее утро, 25 октября, она попала на камеры видеонаблюдения на Братском шоссе. Сибирячка шла в сторону выезда из города. Где она сейчас находится - неизвестно.

- Приметы: на вид 60 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы темные, глаза карие, - дают ориентировку в ГУ МВД по Иркутской области. - Разыскиваемая была одета в светлую одежду, при себе имела женскую сумку.

Галину Бобкову активно ищут полицейские, спасатели, добровольцы, горожане. Они опрашивают местных жителей, осматривают дома и дворы, а также лес поблизости и прилегающую территорию.

Всех, кто видел пропавшую без вести женщину, или знает, где она может находиться, просят срочно звонить в полицию.