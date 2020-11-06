Момент ограбления кассира в супермаркете Иркутска попал на видео

Преступника, сорвавшего золотую цепочку, ищет полиция Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина в медицинской маске подходит к кассе в продуктовом супермаркете. Выкладывает мелочь, девушка-кассир протягивает ему покупку. И пока она подсчитывает копейки, он вдруг резко хватает ее за золотую цепочку на шее... Дергает на себя, рвет и убегает с добычей!

Это ограбление произошло 31 октября в магазине по улице Александра Невского в Иркутске. Благо, преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. И теперь мужчину, попавшего в кадр, ищут полицейские.

- Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, был одет в темную куртку, синие спортивные брюки, полосатый шарф, шапку с надписью левой стороны «FILA» с возможно оторванным помпоном и черные спортивные кроссовки с надписью «N», - поделились ориентировкой в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Всех, кто его увидит, просят сразу сообщать в полицию.