320 мест для больных COVID-19 должно появиться в Иркутской области к 20 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нехватка лекарств, недостаток тестов и мест в больницах -это сейчас общая проблема для всех российских регионов. Иркутск входит в число наиболее сложных, где заболеваемость растет одновременно с ОРВИ. Решено увеличить тестирование до более 16 тысяч к 15 декабря. А вот койки для больных, среди которых много тяжелых, нужны прямо сейчас.

- Я поставил задачу до 20 ноября дополнительно ввести 320 мест. На сегодня у нас функционирует 5 061 койка для лечения больных с коронавирусной инфекцией, из них 1 195 – основных и 3 866 дополнительных для оказания медицинской помощи пациентам со средней степенью тяжести течения заболевания. Очевидно, что при нынешних темпах распространения инфекции этого недостаточно. Министром здравоохранения Михаилом Мурашко поставлена задача довести резерв коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, до 20%. Все пациенты с дыхательной недостаточностью, нуждающиеся в кислородной поддержке, должны быть незамедлительно обеспечены медпомощью в стационарных условиях,- заявил Игорь Кобзев.

К 10 ноября минздрав региона должен представить информацию, где будут развернуты новые места для лечения больных. В частности, рассматриваются санатории.Вероятнее всего, Иркутской области придется пойти по этому пути, такое задание от главы региона уже было. Сегодня, с учетом количества мест и больных, свободно только 15% коек. Эта задача частично будет решена с 9 ноября.

С 9 ноября в Ангарском перинатальном центре будет развернут ковидный госпиталь. Он рассчитан на 130 коек, к 97 из них будет подведут кислород.

- Чтобы подключить все 97 коек к кислороду необходимо 88 увлажнителей. Оборудование закуплено, уже отгружено в самолет. Ожидаем поставку, - доложил заместитель губернатора Андрей Козлов.

Напомним, всего с начала пандемии зарегистрировано 26 264 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 1 098,4. За последние сутки прирост инфицированных составил 250 человек. На лечении находятся 8 706 пациентов, из них 4 265 - в стационарах, 4 441 - на дому. С начала пандемии выздоровел 20 551 пациент, это 78,2 %.