Медведи стали чаще выходить к поселкам в Братском районе Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Братском районе к жилым поселкам стали чаще выходить медведи. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

Встреча с хозяином тайги - развлечение крайне рискованное. Поэтому власти просят быть внимательными жителей и гостей села Коблякова и ближайшим деревням (именно там разгуливают медведи). Сибирякам советуют не ходить в лес, а также не гулять по окраинам населенных пунктов, чтобы не встретиться ненароком с косолапым. Взрослых просят еще внимательнее следить за детьми.

- Напоминаем, что отстрел диких животных возможен строго в соответствии с законом, - предупредили в администрации Братского района. - Если обнаружите медведей в черте населенного пункта, необходимо сообщить главе муниципального образования, в ЕДДС или в территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области по Братскому или Падунскому лесничеству.

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