В ДТП на трассе Байкал пострадали два ребенка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пострадали и дети, и родители. ДТП произошло накануне на федеральной трассе «Байкал». При завершении обгона 34-летний водитель машины «Тойота Гая» не справился с управлением. Произошло столкновение с «Тойотой Калдина», за рулем которой находился 53-летний мужчина.

«В ДТП пострадали водитель и пассажиры «Тойоты Гая» - 34-летний водитель, 29-летняя женщина и двое детей – 8 лет и 9 месяцев», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Все они были госпитализированы с различными травмами».

Сотрудники ГИБДД отмечают, что детей перевозили без специальных автокресел. Специалисты еще раз напоминают о важности безопасной перевозки несовершеннолетних, обязательно применение специальных удерживающих средств. Также просят водителей быть внимательней при совершении маневров – учитывать погодные условия, дорожную обстановку, не превышать скорость. И, конечно, пристегиваться самим.

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