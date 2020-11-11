258 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с каждым днем растет число случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 258 человек.

«За сутки госпитализировано 109 человек, в общей сложности от новой коронавирусной инфекции в больницах региона лечатся сейчас 4654 пациента», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Всего на территории региона COVID-19 был зарегистрирован 27 290 раз. Радует, что из этого числа большинство подхвативших заразу уже выздоровели. Их число на 11 ноября 21 196 ( за сутки +280).

Увы, но и в Приангарье не обошлось без жертв. О смертях сообщается каждый день. Так, 11 ноября стало известно, что еще 18 человек скончались от коронавируса. Всего с начала пандемии умерло уже 717 человек: причиной смерти 592 был именно COVID-19, еще 125 сгубили иные заболевания.

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