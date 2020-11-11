В Доме кино Иркутска бесплатно покажут фильм-сказку «Варвара-краса»

В Доме кино бесплатно покажут фильм-сказку «Варвара-краса». Фото: кадр из фильма с сайта Иркутского областного кинофонда

Чудо-юдо, волшебный колодец, серьезные испытания, но обязательно счастливый конец. Знаменитую сказку режиссера Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» покажут бесплатно в Доме кино. Жанр фильма определить сложно – тут вам и фэнтези, и драма, и комедия. А это значит будет над чем взгрустнуть, переживая главным героям, но и посмеетесь вдоволь.

Кто не помнит, это история о царе Ермее, который в качестве выкупа за свое освобождение из плена подводного «начальника», согласился отдать то, о чем «не ведал и не гадал». Вот только не ведал он о том, что в его отсутствие наследник у него родился.

- Фильм рассказывает о том, как, несмотря на всевозможные коварства и интриги, Андрей - рыбацкий сын и Варвара повстречались и полюбили друг друга, - отмечают в Доме кино и напоминают. - В соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, кинотеатр работает в режиме 50-процентной заполняемости.

Показ пройдет 18 ноября в 15.00.

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