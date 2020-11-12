Спасти заблудившегося сибиряка помогли сигнальные ракетницы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Помогите, я заблудился, теперь не знаю куда идти, - раздался звонок в МЧС около 1 6 часов накануне днем.

- Оставайтесь на месте – выезжаем, - ответили спасатели.

Именно этот звонок спас жизнь заплутавшему в лесу 35-летнему жителю поселка Юксеева Киренского района. Поисковая операция длилась три часа. За это время сотрудники МЧС прочесали 2.5 квадратных километра леса. Выяснить, где именно находится мужчина по телефону было невозможно, он сам этого не знал.

«Поисковые группы на автомобилях обследовали кромку леса и нашли место, откуда предположительно он начал свой путь», - рассказал пресс-службе МЧС начальник Северного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Георгий Агафонов. – «Сначала подавали звуковые сигналы – включили сирены, но мужчина не вышел на громкий звук».

Позже удалось найти следы потерявшегося. По ним спасатели шли до сумерек.

«С наступлением темноты появилась возможность запустить светошумовые сигнальные ракетницы», - говорят мчээсовцы. – «Заблудившийся их увидел и вышел на нас самостоятельно».

Сибиряку повезло, что он смог дозвониться спасателям, указать примерное местоположение, а так же услышать и последовать главному совету – оставаться на месте.

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