В Иркутской области больных COVID-19, которые лечатся на дому, скоро начнут обеспечивать бесплатными лекарствами

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Не позднее 20 ноября пациенты с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому, должны начать получать бесплатные медицинские препараты. Напомним, что выделить средства на эти цели поручил Президент России Владимир Путин.

Иркутской области из федерального бюджета выделено 89,9 млн рублей.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному минздраву подготовить разнарядку лекарственных препаратов для отгрузки в аптеки муниципалитетов.

- Чтобы не возникло коллапса с обеспечением амбулаторных больных лекарствами, необходимо эту разнарядку довести до лечебных учреждений и взять под строгий учет выписку рецептов и поступление необходимых препаратов в аптеки, - подчеркнул Игорь Кобзев и напомнил, что больные за лекарствами в аптеки ходить не должны.

Как доложила губернатору на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Приангарья заместитель министра здравоохранения области Елена Голенецкая, региональным минздравом и аптечной базой уже заключены госконтракты на поставку 14 медицинских препаратов и доставку их в аптеки. Еще по двум лекарственным средствам такая работа завершится в ближайшее время.

- После подтверждения диагноза «новая коронавирусная инфекция» врачи будут оформлять рецепты либо во время посещения пациента, либо в поликлинике. Получить лекарства в аптеке смогут родственники больного, волонтеры или другие лица, - пояснила Елена Голенецкая.

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