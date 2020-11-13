Иркутянин испугался ареста его трех автомобилей и заплатил налоги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы запретили регистрационные действия в отношении трех автомобилей и двух прицепов-цистерн, принадлежащих жителю Иркутска, не платившему налоги. Долг мужчины перед налоговой службой составил уже 120 000 рублей.

«Также мужчине объяснили, что дальнейшим шагом будет – арест и продажа транспортных средств, кроме того, его привлекут к административной ответственности», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Неплательщик, ранее уверявший, что средств для погашения задолженности – нет, осознал всю серьезность ситуации и уплатил налоги в полном объеме.

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